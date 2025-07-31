В Молдове создадут специальный центр по реагированию на гибридные угрозы

В Молдове при Министерстве внутренних дел будет создан Центр координации критической инфраструктуры для укрепления потенциала ведомства по прогнозированию и реагированию на сложные угрозы, особенно гибридного характера.

Об этом сообщает IPN, информирует "Европейская правда".

Глава молдавского МВД Даниэлла Мисаил-Никитин и глава Миссии партнерства Европейского Союза в стране (EUPM Молдова) Космин Динеску подписали меморандум о намерениях, который дает старт процессу создания этого центра.

"Преимущества очевидны: более быстрое реагирование в кризисных ситуациях, более эффективное сотрудничество между учреждениями и защита сетей и услуг, жизненно важных для функционирования государства", – отметили в МВД Молдовы.

EUPM Молдова будет оказывать поддержку на всех этапах: от планирования и технической экспертизы до обучения персонала и тестирования коммуникационной инфраструктуры.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы.

Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

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