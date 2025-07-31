Орбан перед виборами роздасть бюджетникам гроші на житло

Уряд Угорщини планує надати державним службовцям, зокрема поліцейським і вчителям, щорічну допомогу на житло – за менш як рік перед парламентськими виборами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Про плани запровадити нову субсидію оголосив угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, пообіцявши, що уряд ухвалить остаточне рішення щодо цієї програми в серпні.

"Ми надамо лікарям, медсестрам, поліцейським, вчителям, солдатам та іншим державним службовцям житлову субсидію в розмірі одного мільйона форинтів (майже 3000 доларів), яку можна буде використати для погашення іпотеки або як перший внесок за нову іпотеку", – оголосив Орбан.

Ця політична обіцянка є продовженням низки інших заходів угорського уряду, спрямованих на підвищення популярності напередодні виборів до парламенту у 2026 році.

За підрахунками, загальна вартість усіх субсидій в Угорщині в наступному році складе 4,8 трильйона форинтів (13,71 мільярда доларів), або 5% угорського ВВП.

Це відбувається на тлі падіння економічного зростання, на яке Орбан розраховував для забезпечення своєї популярності.

У другому кварталі економіка Угорщини зросла на лише 0,1% в річному вимірі, а прогноз економічного зростання на 2025 рік був знижений з 2,5% до 1%.