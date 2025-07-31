Орбан перед выборами раздаст бюджетникам деньги на жилье

Правительство Венгрии планирует предоставить государственным служащим, в частности полицейским и учителям, ежегодную помощь на жилье – менее чем за год до парламентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

О планах ввести новую субсидию объявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пообещав, что правительство примет окончательное решение по этой программе в августе.

"Мы предоставим врачам, медсестрам, полицейским, учителям, солдатам и другим государственным служащим жилищную субсидию в размере одного миллиона форинтов (почти 3000 долларов), которую можно будет использовать для погашения ипотеки или в качестве первого взноса за новую ипотеку", – объявил Орбан.

Это политическое обещание является продолжением ряда других мер венгерского правительства, направленных на повышение популярности в преддверии выборов в парламент в 2026 году.

По подсчетам, общая стоимость всех субсидий в Венгрии в следующем году составит 4,8 триллиона форинтов (13,71 миллиарда долларов), или 5% венгерского ВВП.

Это происходит на фоне падения экономического роста, на который Орбан рассчитывал для обеспечения своей популярности.

Во втором квартале экономика Венгрии выросла всего на 0,1% в годовом исчислении, а прогноз экономического роста на 2025 год был снижен с 2,5% до 1%.