Молдовський олігарх-втікач Плахотнюк анонсував "важливі події"

Молдовський олігарх-утікач Влад Плахотнюк залишив послання, в якому заявив, що "вирішив повернутися" і анонсував "важливі події".

Про це повідомляє Newtv.md, інформує "Європейська правда".

Олігарх не надав додаткових деталей, але зазначив, що вся інформація буде опублікована на його офіційних сторінках у соцмережах.

"Я вирішив повернутися. Попереду важливі справи!", – йдеться у заяві Плахотнюка.

Також адвокат Плахотнюка Лучіан Рогач зазначив, що його клієнт ніколи не виступав проти екстрадиції.

"Він підписав усі необхідні документи, подані адвокатами для беззастережної згоди на екстрадицію до Республіки Молдова", – уточнив адвокат.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача Влада Плахотнюка, Мін'юст Молдови запустив процедуру його екстрадиції.

24 липня стало відомо, що Росія також видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка.

Цього тижня адвокат Плахотнюка заявив, що той погодився на екстрадицію до Молдови.