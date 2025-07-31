Молдавский беглый олигарх Плахотнюк анонсировал "важные события"

Молдавский беглый олигарх Влад Плахотнюк оставил послание, в котором заявил, что "решил вернуться" и анонсировал "важные события".

Об этом сообщает Newtv.md, информирует "Европейская правда".

Олигарх не предоставил дополнительных деталей, но отметил, что вся информация будет опубликована на его официальных страницах в соцсетях.

"Я решил вернуться. Впереди важные дела!", – говорится в заявлении Плахотнюка.

Также адвокат Плахотнюка Лучиан Рогач отметил, что его клиент никогда не выступал против экстрадиции.

"Он подписал все необходимые документы, поданные адвокатами для безоговорочного согласия на экстрадицию в Республику Молдова", – уточнил адвокат.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха Влада Плахотнюка, Минюст Молдовы запустил процедуру его экстрадиции.

24 июля стало известно, что Россия также выдала запрос на экстрадицию из Греции Плахотнюка.

На этой неделе адвокат Плахотнюка заявил, что тот согласился на экстрадицию в Молдову.