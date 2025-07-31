Более половины чехов по-прежнему поддерживают прием беженцев из Украины

Большинство чехов согласны с тем, чтобы Чехия продолжала предоставлять убежище украинским беженцам, учитывая полномасштабную российскую агрессию.

Об этом свидетельствует опрос агентства STEM, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По результатам опроса, 17% респондентов в Чехии считают "безусловно" правильным и 35% – "скорее" правильным, что страна продолжает принимать беженцев из Украины.

В то же время 21% и 27% соответственно считают это „безусловно" и "скорее" неправильным.

В опросе STEM у чехов также поинтересовались отношением к украинским беженцам. Менее трети (31%) опрошенных считают их полезными для Чехии, но 51% воспринимают их как угрозу; остальные 18% не могут оценить этот вопрос.

В то же время большинство респондентов (51%) считают интеграцию украинских беженцев в чешское общество успешной, а противоположного мнения придерживаются 30% респондентов.

Языковую интеграцию украинцев считают успешной 36% опрошенных, культурную – 27% людей. В STEM отмечают, что эти результаты в течение длительного времени почти не меняются.

"Когда респондентов спросили, что думает большинство чехов и чешек в их окружении об украинцах, с преимуществом в 40% победило мнение, что люди терпят украинцев, но уже устали от их присутствия", – добавили в STEM.

Напомним, в Чехии перед осенними парламентскими выборами рейтинг политсил возглавляет популистская ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Недавно он в очередной раз высказался против поддержки беженцев из Украины.

А посол Украины в Чехии Василий Зварич недавно рассказал о чешских компаниях, работающих на территории Украины, и их приоритетных направлениях работы.