Посол Києва в Празі розповів про пріоритетні напрямки роботи чеських компаній в Україні

Посол України в Чехії Василь Зварич розповів про компанії, які працюють на території України, а також розповів про їхні пріоритетні напрямки роботи.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, пише "Європейська правда".

У Зварича запитали, скільки чеських компаній вже залучені у співпраці з Україною, на що він відповів, що уряд Чехії обрав для себе пріоритетом регіон Дніпропетровщини.

"Станом на зараз там працює близько 20 чеських компаній. Є також проєкти, які реалізовуються ad hoс (для розв’язання конкретної проблеми. – Ред.). Дуже масштабна йде співпраця", – поділився він.

За словами дипломата, невдовзі посольство Чехії відкриє своє відділення у Дніпрі.

Однак, він наголосив: допомога з боку Чехії не обмежується лише Дніпропетровщиною – країна активно працює і в Харківській області, а також в інших регіонах України.

Посол розповів, що чехи вибрали для себе три пріоритетні напрямки.

"Один з них – системи водоочищення, і буквально днями на Дніпропетровщину було доставлене чергове обладнання для очищення води, завдяки якому понад 350 тисяч громадян зможуть користуватися чистою водою", – зазначив він.

Другий напрямок, за словами Зварича, – енергетика та все, що стосується енергозабезпечення: мобільні теплоелектростанції, генератори, альтернативні джерела енергії, вітрові станції.

Третій напрямок – сфера охорони здоров'я. Це відбудова лікарень, їх технічне оснащення, забезпечення обладнанням.

Зокрема, як зазначив дипломат, нещодавно Чехія досягла домовленості з Європейською комісією про виділення понад 100 млн євро на відбудову шести лікарень в Україні.

"Йдеться про Львів, Луцьк, Рівне, Дніпро, Київ, Кривий Ріг. Зараз ми на етапі узгодження механізму фінансування, бо там частина буде у вигляді кредитів, частина – у вигляді грантів. Це буде масштабний проєкт для наших відносин", – додав Зварич.

Нагадаємо, у травні уряди Чехії та України домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.

У червні в Чехії завершили дворічну підготовку 18 українських пілотів цивільної авіації.

А в липні уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.