У Німеччині зросло число охочих служити в армії

Кількість охочих служити у Бундесвері з початку 2025 року виявилась на понад чверть вищою, ніж минулоріч.

Такими даними в четвер поділилось Міністерство оборони Німеччини, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що чисельність особового складу Збройних сил Німеччини із січня по липень збільшилася приблизно на 2000 військовослужбовців порівняно з аналогічним періодом минулого року і зараз становить близько 183 100 військовослужбовців.

"До 21 липня 2025 року на військову службу було прийнято майже 13 750 людей, що відповідає збільшенню приблизно на 28 відсотків", – зазначили в німецькому Міноборони.

При цьому зростання спостерігається і у строковій службі, і у службі за контрактом – на 26% і 31% відповідно.

Окремо там відзначили зростання числа добровольців у Бундесвері: кількість німців, які зараз проходять військову службу добровільно, становить 11 350 – на 15% більше, ніж у 2024 році.

Німеччина хоче до 2030 року збільшити чисельність Бундесверу до 260 тисяч військовослужбовців, щоб виконати нові цілі НАТО щодо військових витрат та посилити свою оборону.

З наступного року німецький уряд планує зобов'язати всіх чоловіків, які досягли 18 років, заповнити цифрову анкету про їхню зацікавленість у вступі до армії.