В Германии выросло число желающих служить в армии

Количество желающих служить в Бундесвере с начала 2025 года оказалось более чем на четверть выше, чем в прошлом году.

Такими данными в четверг поделилось Министерство обороны Германии, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что численность личного состава Вооруженных сил Германии с января по июль увеличилась примерно на 2000 военнослужащих по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сейчас составляет около 183 100 военнослужащих.

"До 21 июля 2025 года на военную службу было принято почти 13 750 человек, что соответствует увеличению примерно на 28 процентов", – отметили в немецком Минобороны.

При этом рост наблюдается и в срочной службе, и в службе по контракту – на 26% и 31% соответственно.

Отдельно там отметили рост числа добровольцев в Бундесвере: количество немцев, которые сейчас проходят военную службу добровольно, составляет 11 350 – на 15% больше, чем в 2024 году.

Германия хочет к 2030 году увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих, чтобы выполнить новые цели НАТО по военным расходам и усилить свою оборону.

Со следующего года немецкое правительство планирует обязать всех мужчин, достигших 18 лет, заполнить цифровую анкету об их заинтересованности в поступлении на военную службу.