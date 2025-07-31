В Австрии задержали 14 подозреваемых в серии взрывов банкоматов

После серии взрывов банкоматов в Австрии с начала этого года правоохранители в рамках длительной операции задержали 14 подозреваемых.

Об этом в четверг объявили полиция и прокуратура Вены, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

С начала года в Австрии было зафиксировано 26 краж со взломом путем взрыва банкоматов. Ущерб пострадавших банков составляет десятки миллионов евро, а похищенная сумма денег также достигает миллионов евро.

В рамках следственных действий, которые продолжались в Австрии и Нидерландах, были задержаны 14 человек, большинство из них – нидерландские граждане иностранного происхождения.

Также были изъяты более 50 мобильных телефонов, 30 носителей информации, 16 скутеров, 400-500 граммов взрывчатки, наркотические средства и около 40 тысяч евро наличными.

Руководитель Федерального уголовного управления полиции Австрии Андреас Гольцер заявил, что следственные действия будут продолжены, поскольку всего было установлено 33 подозреваемых.

Взрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам ущерб в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.

В прошлом году в Германии сообщали о деятельности банд из Нидерландов, которые грабят банкоматы, взрывая их.