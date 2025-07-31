В Германии выросло количество аварий с участием электросамокатов

В Германии в прошлом году зафиксировали рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, повлекших травмы или гибель людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным Федерального статистического управления, опубликованным в четверг, в 2024 году полиция зарегистрировала 11 944 таких инцидента, что на 26,7% больше, чем в 2023 году (9425).

В прошлом году в авариях с участием электросамокатов погибли 27 человек, по сравнению с 22 в 2023 году. По данным ведомства, подавляющее большинство пострадавших и все погибшие были сами водители.

Почти половина водителей, попавших в аварию, были моложе 25 лет, а 82% – моложе 45 лет.

Хотя аварии часто имеют несколько причин, алкоголь остается одной из основных проблем.

В 2024 году полиция установила, что 12,4% водителей электросамокатов, попавших в ДТП, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на резкий рост, электросамокаты, как и раньше, составляют относительно небольшую долю от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Из 290 701 ДТП с пострадавшими в 2024 году только 4,1% произошли с участием электросамокатов.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта Германии готовит постановление, которое запретит беспрепятственную парковку на тротуарах электросамокатов, сдаваемых в аренду.

Европейские города сейчас пытаются справиться с электросамокатами, поскольку их популярность в последние годы резко возросла, при этом приводя к ДТП и создавая неудобства пешеходам и водителям.

Напомним, Финляндия в июне ввела запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет и обязала компании, сдающие их в аренду, получить разрешения от местных властей.

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