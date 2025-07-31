Посол Данії на місці обстрілу РФ у Києві: "Ваша боротьба – це і наша боротьба"
Посол Данії в Україні Оле Міккельсен у четвер відвідав місце російського удару в Києві, внаслідок якого був зруйнований підʼїзд девʼятиповерхового житлового будинку.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", дипломат розповів у відео на Х.
Данський посол заявив, що прибув на місце російського обстрілу, аби "висловити засудження і співчуття, а також – щоб подякувати рятувальникам, вогнеборцям і, не в останню чергу, ДСНС за їхню роботу".
Він нагадав, що Данія допомагає Державній службі з надзвичайних ситуацій, постачаючи обладнання для рятувальних операцій.
"І, насамкінець, я прибув сюди, щоб запевнити жителів Києва і загалом українців, що такі підлі атаки лище посилять нашу рішучість підтримувати вашу боротьбу за свободу, оскільки ваша боротьба за свободу – це і наша боротьба", – підсумував Міккельсен.
Як відомо, у ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Внаслідок удару у Києві зруйнований під’їзд житлового будинку, вже відомо про 15 загиблих і 155 постраждалих.
Російську атаку засудили міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен та її естонський колега Маргус Тсахкна.
До Міністерства закордонних справ Литви викликали тимчасового повіреного у справах РФ через масовані удари по низці українських міст, зокрема Києву.