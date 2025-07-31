Посол Дании на месте обстрела РФ в Киеве: "Ваша борьба – это и наша борьба"

Посол Дании в Украине Оле Миккельсен в четверг посетил место российского удара в Киеве, в результате которого был разрушен подъезд девятиэтажного жилого дома.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", дипломат рассказал в видео на Х.

Датский посол заявил, что прибыл на место российского обстрела, чтобы "выразить осуждение и соболезнования, а также – чтобы поблагодарить спасателей, пожарных и, не в последнюю очередь, ГСЧС за их работу".

Он напомнил, что Дания помогает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, поставляя оборудование для спасательных операций.

"И, наконец, я прибыл сюда, чтобы заверить жителей Киева и всех украинцев, что такие подлые атаки только усилят нашу решимость поддерживать вашу борьбу за свободу, поскольку ваша борьба за свободу – это и наша борьба", – подытожил Миккельсен.

Как известно, в ночь на 31 июля Россия нанесла удары по регионам Украины. В результате удара в Киеве разрушен подъезд жилого дома, уже известно о 15 погибших и 155 пострадавших.

Российскую атаку осудили министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен и ее эстонский коллега Маргус Тсахкна.

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали временного поверенного в делах РФ из-за массированных ударов по ряду украинских городов, в частности Киеву.