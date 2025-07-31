Британська розвідка розповіла про долю ПВК Вагнера після "бунту Пригожина"

Група Вагнера, яка відігравала важливу роль в повномасштабній російській агресії проти України, досі діє незалежно в Центрально-Африканській Республіці та Білорусі, але інші операції перебрало на себе Міноборони РФ.

Про це йдеться в огляді британської розвідки від 31 липня, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що у червні 2025 року "Африканський корпус" – воєнізоване угруповання Міністерства оборони Росії – повністю замінив підрозділи ПВК Вагнера в Малі.

Британська розвідка оцінює чисельність "Африканського корпусу" в Малі у близько 2000 бойовиків і понад 100 одиниць основної бойової техніки, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню та тактичні бомбардувальники.

В огляді констатується, що після спроби заколоту "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним російське Міністерств оборони "прагне централізувати контроль над розгортанням російських сил безпеки за кордоном".

Відтак контрольовані Міноборони РФ сили замінили ПВК Вагнера в Сирії й Лівії, а тепер і в Малі.

"Група Вагнера продовжує діяти незалежно як у Центрально-Африканській Республіці, так і в Білорусі, де, ймовірно, розгорнуто відповідно близько 2000 і 300 бойовиків Вагнера", – підсумовують в огляді.

Минулого тижня британська розвідка звернула увагу, що в РФ вперше повністю скасують парад до дня військово-морського флоту.

В одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік.