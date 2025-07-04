У Фінляндії чоловік із ножем напав на людей: є поранені

У фінському місті внаслідок нападу із ножем – четверо людей зазнали поранень.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

У третьому за кількістю населення в Фінляндії місті – Тампере – чоловік накинувся із ножем на людей, внаслідок чого четверо зазнали поранень.

Поліція стверджує, що ознак терористичного або расистського мотиву в інциденті не виявлено.

Фінські ЗМІ писали, що внаслідок інциденту рух у центрі Тампере зупинився.

Зокрема газета Ilta-Sanomat повідомила, що свідок бачив, як перехожі надавали першу допомогу двом людям, які лежали на землі, коли прибула поліція, і що, за її інформацією, затриманий – це фінський чоловік віком близько 20 років.

Того ж дня, 3 липня, під час нападу в поїзді у Баварії, який влаштував чоловік із сокирою, чотири людини отримали легкі поранення.

А 1 липня у Німеччині чоловік напав на людей із ножем, внаслідок чого загинула людина, ще кілька зазнали поранень.