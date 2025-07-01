У Німеччині чоловік із ножем напав на людей: є загиблий і поранені

У Німеччині вранці у вівторок, 1 липня, чоловік напав на людей із ножем, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це пише Bild із посиланням на дані місцевої поліції, а також власні дані, передає "Європейська правда".

Як зазначили правоохоронці, інцидент стався у вівторок, 1 липня, вранці у баварському місті Мельріхштадт.

На чотирьох людей напав чоловік із гострим предметом – ножем – та поранив кількох. Деякі зазнали серйозних травм. Рятувальні служби надали допомогу постраждалим.

Правоохоронці заявили, що 21-річного чоловіка вже затримали, загрози для населення немає.

За даними німецької газети, одна з жертв померла. Також зазначили, що інцидент стався на території електроенергетичної компанії Ueberlandwerk Rhoen.

Нагадаємо, 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії, сталася стрілянина.

Її скоїв колишній 21-річний учень закладу, який після того застрелився. На місці та внаслідок отриманих поранень загинули 11 людей, включно з нападником, більше десятка отримали поранення.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.