В Финляндии мужчина с ножом напал на людей: есть раненые

В финском городе в результате нападения с ножом четыре человека получили ранения.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

В третьем по численности населения городе Финляндии – Тампере – мужчина набросился с ножом на людей, в результате чего четверо получили ранения.

Полиция утверждает, что признаков террористического или расистского мотива в инциденте не обнаружено.

Финские СМИ писали, что в результате инцидента движение в центре Тампере остановилось.

В частности, газета Ilta-Sanomat сообщила, что свидетель видел, как прохожие оказывали первую помощь двум людям, лежавшим на земле, когда прибыла полиция, и что, по ее информации, задержанный – это финский мужчина в возрасте около 20 лет.

В тот же день, 3 июля, во время нападения в поезде в Баварии, которое устроил мужчина с топором, четыре человека получили легкие ранения.

А 1 июля в Германии мужчина напал на людей с ножом, в результате чего погиб человек, еще несколько получили ранения.