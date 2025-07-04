Сибіга про нову атаку РФ на Україну: Путін показує Трампу свою зневагу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що масована атака РФ на Україну, яка відбулась після телефонної розмови між Владіміром Путіним і Дональдом Трампом, є свідченням зневаги господаря Кремля до США.

Заяву Сибіги наводить пресслужба українського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, атака РФ в ніч на 4 липня – "одна з найгірших за весь час".

"Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно... Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", – підкреслив міністр.

Він закликав покарати РФ "найжорстокішими санкціями" і забезпечити Україну всіма необхідними засобами для оборони.

"Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал", – зазначив Сибіга.

Протягом ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Варто зазначити, що увечері 3 липня Трамп провів розмову з очільником Кремля.

За її підсумками американський президент розповів, що не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.