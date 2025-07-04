Сибига о новой атаке РФ на Украину: Путин показывает Трампу свое пренебрежение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что массированная атака РФ на Украину, которая состоялась после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, является свидетельством пренебрежения хозяина Кремля к США.

Заявление Сибиги приводит пресс-служба украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, атака РФ в ночь на 4 июля – "одна из худших за все время".

"Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно... Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", – подчеркнул министр.

Он призвал наказать РФ "жесточайшими санкциями" и обеспечить Украину всеми необходимыми средствами для обороны.

"Неправильные решения могут лишь поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал", – отметил Сибига.

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.

Стоит отметить, что вечером 3 июля Трамп провел разговор с главой Кремля. По его итогам американский президент рассказал, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.