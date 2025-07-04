Владельцу отеля на элитном курорте Франции объявили приговор из-за смертельного пожара 2019 года

Во Франции объявили приговор владельцу отеля на элитном французском курорте Куршевель, где в январе 2019 года в результате пожара погибли два человека и около 20 пострадали.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В пятницу 59-летнему бизнесмену Эрику Кларе-Турнье, владельцу ряда объектов на элитном курорте Куршевель, объявили приговор в связи со смертельным пожаром на его объекте 20 января 2019 года.

José Antonio Reguero

Кларе-Турнье признали виновным в неумышленном убийстве и причинении телесных повреждений. Во время процесса его обвиняли в пренебрежении мерами безопасности в отеле – в частности, из-за того, что там не было противопожарных дверей, а огнетушители оказались неисправными.

Sylvain Muscio/PHOTOPQR/LE DAUPHINE/MAXPPP

Мужчину приговорили к трем годам условного срока, из которых шесть месяцев – реального лишения свободы. В то же время ему разрешили отбывать наказание с электронным браслетом. Кроме того, бизнесмен должен будет заплатить 50 тысяч евро штрафа, а три компании в его собственности – 700 тысяч евро. Всего он является владельцем 11 объектов на Куршевеле – ресторанов, отелей и клубов.

Адвокат заявил, что он планирует подавать апелляцию.

В мае в связи с пожаром объявили приговор на это время 28-летнему мужчине алжирского происхождения, его признали виновником поджога в здании, где проживали сезонные сотрудники. В результате пожара два человека погибли и 21 пострадали.

В Греции пожарные уже третий день борются с лесными пожарами на острове Крит, которые уничтожили леса и оливковые рощи и заставили эвакуироваться тысячи жителей и туристов.