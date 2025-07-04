Мерц заподозрил связь между разговорами Трампа с Путиным и жестокими обстрелами Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заподозрил неслучайное совпадение в том, что очередной масштабный обстрел Киева произошел после телефонного разговора президента США с правителем РФ.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Tagesschau.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отметил, что канцлер Мерц заметил "определенный паттерн в случае с президентом РФ, и телефонные звонки часто сопровождаются еще более жестокими обстрелами".

"То, что произошло последней ночью, усиливает это впечатление", – сказал он.

Спикер продолжил, что последние обстрелы Украины "говорят сами за себя" и выразил надежду, что это поспособствует "процессу принятия решений в отношении России, в частности относительно санкций".

Также спикер подтвердил "интенсивные переговоры" Германии с США по Patriot для Украины.

Ранее таблоид Bild сообщал, что в правительстве Германии сейчас работают над экстренным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет-перехватчиков.