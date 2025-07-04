Європарламент 7 липня оцінить роботу Єврокомісії, а 10-го – проголосує за вотум недовіри

У понеділок, 7 липня, у Страсбурзі Європейський парламент розгляне вотум недовіри Європейській комісії, а у четвер, 10 липня, проведе відповідне голосування про недовіру президентці Урсулі фон дер Ляєн та усьому чинному складу Єврокомісії.

Про це йдеться у фінальному проєкті порядку денного сесії Європарламенту 7-10 липня 2025 року, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

7 липня Європарламент обговорить роботу Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії, а 10 липня проголосує за вотум недовіри Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн.

Так, у порядку денному понеділка, 7 липня, питання "Вотум недовіри Єврокомісії" стоїть першим після урочистого початку сесії та церемонії вшанування 30-ї річниці геноциду в Сребрениці. Сесія розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди", заявила, що Урсула фон дер Ляєн буде присутня на відповідних дебатах у понеділок особисто.

У четвер, 10 липня, голосування за вотум недовіри Єврокомісії – також перше у списку. Процедура голосування розпочнеться о 13:00 за Києвом.

Ініціатива щодо вотуму недовіри Єврокомісії належить євродепутатові Георге Піпері з румунської ультраправої партії AUR. Вона зібрала майже 80 підписів і подолала процедурні перешкоди.

Водночас, як уже повідомляла "ЄвроПравда", голосування навряд чи призведе до відставки глави Єврокомісії: достатньої підтримки вотуму недовіри серед євродепутатів немає.

Приводом для оголошення вотуму недовіри стало таємне листування глави Єврокомісії з Альбертом Бурлою, генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer, під час обговорень щодо постачання до ЄС вакцин у розпал пандемії коронавірусу.

Суд Європейського Союзу у травні визнав неправомірною відмову Єврокомісії розкрити журналістам The New York Times повідомлення з листування фон дер Ляєн із керівником фармкомпанії Pfizer.