Чому США раптово призупинили поставки зброї Україні і чого очікувати від Трампа

На саміті НАТО президент Дональд Трамп у відповідь на запитання журналістки пообіцяв подивитися, чи зможуть Сполучені Штати передати Києву додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

З того часу не минуло й тижня, як Штати не лише не виділяють Україні додаткові засоби ППО, а й призупиняють постачання снарядів, законтрактованих ще за президентства Джо Байдена.

Про причини блокування зброї Україні та можливий розвиток подій – в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Пентагон проти України. Що стоїть за рішенням США про блокаду зброї. Далі – стислий її виклад.

Уже можна напевно стверджувати: призупинення поставок військової допомоги в Україну стало несподіванкою не лише в Києві, а й для багато кого у Вашингтоні.

Усе відбулося так швидко, що частина ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, переносних зенітних ракетних комплексів та інших снарядів застрягла вже у Польщі.

Наразі можна лише припускати, з чим був повʼязаний такий поспіх.

Але відомо, що рішення призупинити надання Україні військової допомоги пішло від очільника Пентагону Піта Гегсета та його заступника із політичних питань Елбріджа Колбі.

Якщо скептичне ставлення Гегсета до допомоги Україні (та й у принципі союзникам США) добре відоме, то Колбі – посадовець не такий відомий широкому загалу.

Колбі не вважає, що Росія має захопити Україну – радше навпаки. Просто, як і в уявленні багатьох прихильників "Америки передусім", цим має займатись передусім Європа.

Нечисленні публічні заяви Пентагону, які стосувалися призупинення військової допомоги Україні, відповідають логіці Елбріджа Колбі (і Гегсета): потрібно берегти американські запаси озброєння на випадок операцій США, і підтримка України тут однозначно не є пріоритетом.

Призупинення військової допомоги США, зокрема й перехоплювачів для ППО, відбулось буквально за лічені дні після того, як Дональд Трамп пообіцяв пошукати для України системи Patriot.

У цьому можна було б шукати гірку іронію, але з більшою ймовірністю пауза в поставках зброї не була спрямована конкретно проти України: попереднє рішення ухвалили ще на початку червня; відбулася ескалація на Близькому Сході; відомо, що перегляд поставок зброї стосується не лише України; та і останніми тижнями увага Білого дому була направлена здебільшого на ухваленням флагманського бюджетного законопроєкту Трампа.

Сюди можна додати й пʼятий, дещо конспірологічний чинник. Можливо, призупинення поставок зброї Києву (якому так зраділи у Кремлі) мало б підготувати ґрунт для телефонної розмови Трампа з Владіміром Путіним – шостої за останні пʼять місяців.

Прихильники цієї версії могли б побачити прихований підтекст у відвертому розчаруванні президента США, який жалівся на відсутність прогресу щодо досягнення миру.

Відповідь на те, чи йдеться про тактичний крок Білого дому в контексті "мирного процесу", а чи про випадковий і вкрай прикрий для України збіг обставин, можна буде дати вже згодом.

Є принаймні кілька публічних сигналів, які дозволять відстежувати подальший хід подій.

В улюбленій газеті Трампа, таблоїді The New York Post у четвер вийшли аж три матеріали, в яких критикували призупинення військової допомоги Україні. Причому один із них – це редакційна стаття.

Крім того, опція продажу американської зброї для України не була публічно відкинута ані самим Трампом, ані виразниками руху "Америка передусім".

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Пентагон проти України. Що стоїть за рішенням США про блокаду зброї.