Почему США внезапно приостановили поставки оружия Украине и чего ожидать от Трампа

На саммите НАТО президент Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистки пообещал посмотреть, смогут ли Соединенные Штаты передать Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

С тех пор не прошло и недели, как Штаты не только не выделяют Украине дополнительные средства ПВО, но и приостанавливают поставки снарядов, законтрактованных еще при президентстве Джо Байдена.

О причинах блокировки оружия Украине и возможном развитии событий – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Пентагон против Украины. Что стоит за решением США о блокировании оружия. Далее – краткое ее изложение.

Уже можно наверняка утверждать: приостановление поставок военной помощи в Украину стало неожиданностью не только в Киеве, но и для многих в Вашингтоне.

Все произошло так быстро, что часть ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов и других снарядов застряла уже в Польше.

Сейчас можно только предполагать, с чем была связана такая спешка.

Но известно, что решение приостановить предоставление Украине военной помощи исходило от главы Пентагона Пита Гегсета и его заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.

Если скептическое отношение Гегсета к помощи Украине (да и в принципе союзникам США) хорошо известно, то Колби – чиновник не так известен широкой общественности.

Колби не считает, что Россия должна захватить Украину – скорее наоборот. Просто, как и в представлении многих сторонников "Америки прежде всего", этим должна заниматься прежде всего Европа.

Немногочисленные публичные заявления Пентагона, касающиеся приостановления военной помощи Украине, соответствуют логике Элбриджа Колби (и Гегсета): нужно беречь американские запасы вооружения на случай операций США, и поддержка Украины здесь однозначно не является приоритетом.

Приостановление военной помощи США, в том числе и перехватчиков для ПВО, произошло буквально через считанные дни после того, как Дональд Трамп пообещал поискать для Украины системы Patriot.

В этом можно было бы искать горькую иронию, но с большей вероятностью пауза в поставках оружия не была направлена конкретно против Украины: предварительное решение было принято еще в начале июня; произошла эскалация на Ближнем Востоке; известно, что пересмотр поставок оружия касается не только Украины; да и в последние недели внимание Белого дома было направлено в основном на принятие флагманского бюджетного законопроекта Трампа.

Сюда можно добавить и пятый, несколько конспирологический фактор. Возможно, приостановление поставок оружия Киеву (которому так обрадовались в Кремле) должно было бы подготовить почву для телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным – шестого за последние пять месяцев.

Сторонники этой версии могли бы увидеть скрытый подтекст в откровенном разочаровании президента США, который жаловался на отсутствие прогресса в достижении мира.

Ответ на то, идет ли речь о тактическом шаге Белого дома в контексте "мирного процесса" или о случайном и крайне досадном для Украины стечении обстоятельств, можно будет дать уже позже.

Есть по крайней мере несколько публичных сигналов, которые позволят отслеживать дальнейший ход событий.

В любимой газете Трампа, таблоиде The New York Post в четверг вышли аж три материала, в которых критиковали приостановление военной помощи Украине. Причем один из них – это редакционная статья.

Кроме того, опция продажи американского оружия для Украины не была публично отвергнута ни самим Трампом, ни выразителями движения "Америка прежде всего".

Подробнее – в материале Олега Павлюка Пентагон против Украины. Что стоит за решением США о блокировании оружия.