Реку Сену открыли для общественного купания после 100-летнего запрета

Жители и гости Парижа с субботы могут купаться в реке Сене, что власти французской столицы разрешили после более чем векового запрета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Несколько десятков пловцов прибыли к месту погружения в Сену в 8:00 (9:00 по Киеву) и под пристальным наблюдением спасателей нырнули в воду.

Первые пловцы в разговоре с журналистами заявили, что вода в Сене "очень горячая".

"Elle est hyper chaude !"



Les premiers nageurs inaugurent la baignade dans la Seine à Paris pic.twitter.com/EqtTP4tWH3 – BFMTV (@BFMTV) July 5, 2025

Парижане и гости города могут поплавать на морской базе Брасс-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси на западе и востоке столицы Франции.

Зоны для купания оборудованы раздевалками, душевыми и пляжной мебелью и рассчитаны на 150-300 человек.

Запрет на купание в Сене был введен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки. С тех пор французские власти несколько раз обещали отменить запрет.

Но к конкретным действиям перешли только перед Летними Олимпийскими играми-2024, которые принимал Париж. Власти инвестировали 1,4 млрд евро в очистку Сены, чтобы на ней провели часть программы Игр.

Мэр Парижа Анн Идальго даже сама искупалась в реке прошлым летом.