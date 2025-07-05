Реку Сену открыли для общественного купания после 100-летнего запрета
Новости — Суббота, 5 июля 2025, 09:59 —
Жители и гости Парижа с субботы могут купаться в реке Сене, что власти французской столицы разрешили после более чем векового запрета.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.
Несколько десятков пловцов прибыли к месту погружения в Сену в 8:00 (9:00 по Киеву) и под пристальным наблюдением спасателей нырнули в воду.
Первые пловцы в разговоре с журналистами заявили, что вода в Сене "очень горячая".
"Elle est hyper chaude !"– BFMTV (@BFMTV) July 5, 2025
Les premiers nageurs inaugurent la baignade dans la Seine à Paris pic.twitter.com/EqtTP4tWH3
Парижане и гости города могут поплавать на морской базе Брасс-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси на западе и востоке столицы Франции.
Зоны для купания оборудованы раздевалками, душевыми и пляжной мебелью и рассчитаны на 150-300 человек.
Запрет на купание в Сене был введен еще в 1923 году из-за чрезмерного загрязнения реки. С тех пор французские власти несколько раз обещали отменить запрет.
Но к конкретным действиям перешли только перед Летними Олимпийскими играми-2024, которые принимал Париж. Власти инвестировали 1,4 млрд евро в очистку Сены, чтобы на ней провели часть программы Игр.
Мэр Парижа Анн Идальго даже сама искупалась в реке прошлым летом.