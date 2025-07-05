Парламент Косово эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Накануне возобновления работы учредительной сессии Ассамблеи Косово в субботу службы безопасности эвакуировали депутатов и сотрудников из здания из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Полиция Косово распорядилась эвакуировать людей из здания парламента после сообщения о якобы заложенной там бомбе. Деталей угрозы там не комментировали.

"Нам дали указание выйти, потому что существует возможная угроза. Мы не знаем, что происходит, и нас попросили выйти", – сказал представитель оппозиционной Демократической партии Косово Абелард Тахири.

Заместитель секретаря Ассамблеи Арбен Лоши заявил, что сессия начнется в субботу вечером.

Учредительная сессия Ассамблеи Косово собиралась уже более 40 раз, но депутаты до сих пор не могут назначить спикера и его заместителей, чтобы завершить ее и разблокировать работу.

На прошлой неделе Конституционный суд Косова обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней, но решение пока не повлияло на ситуацию, поскольку разные партии толкуют его по-разному.

Президент Косова имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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