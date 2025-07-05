В Лондоне – задержания на акции в поддержку запрещенной пропалестинской группы
Новости — Суббота, 5 июля 2025, 17:53 —
Полиция Лондона в субботу задержала более 20 человек после протеста в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action, причастной к повреждению военных самолетов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
На фотографиях с демонстрации видно небольшую группу людей, которые держат плакаты с надписью "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action".
С субботы Palestine Action запрещена в Великобритании в соответствии с законом о терроризме.
Это означает, что членство в группировке или ее поддержка являются уголовным преступлением и могут караться лишением свободы на срок до 14 лет.
Правительство Великобритании обвинило активистов в миллионных убытках в результате акций на предприятии Thales в 2022 году, против компании Elbit в 2024 году и инцидента на авиабазе в июне, когда были повреждены два военных самолета.
Представители Palestine Action утверждают, что выступают против британской поддержки Израиля из-за его действий в секторе Газа.