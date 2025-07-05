Праві євродепутати пропонують ЄС наслідувати міграційну політику Трампа

Група з 35 депутатів Європейського парламенту звернулася до лідерів країн ЄС та Шенгенської зони із закликом тимчасово призупинити в'їзд громадян з окремих третіх країн – за прикладом адміністрації Трампа у США.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Лист євродепутатів, складений з ініціативи представника польського "Права та справедливості" Аркадіуша Мулярчика, адресований главам урядів і держав та Європейській комісії.

Євродепутати посилаються в ньому на рішення президента США Дональда Трампа від 4 червня, що обмежує доступ до території Сполучених Штатів для низки громадян третіх країн.

Підписанти листа пропонують ЄС наслідувати цей приклад і призупинити в'їзд до країн-членів громадян, зокрема, Афганістану, Ірану, Сомалі, Судану та Венесуели, до налагодження повноцінної співпраці цих країн з Європейським Союзом у сфері процедур депортації та безпеки кордонів.

"Без рішучих дій нам загрожує перевантаження державних служб, послаблення соціальної згуртованості та зростання загроз для громадян", – наголошується в документі.

На початку червня президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, яка повністю забороняє в'їзд на територію Сполучених Штатів громадянам 12 країн, серед яких Афганістан, Гаїті, Іран, Судан і Лівія.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що його країна хоче зберегти Шенгенську зону Європейського Союзу, однак це можливо лише без зловживання нею.

Тим часом за підсумками першого півріччя 2025 року Німеччина вперше за тривалий час більше не є лідером у Європейському Союзі за кількістю заяв про надання притулку.