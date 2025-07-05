Правые евродепутаты предлагают ЕС последовать миграционной политике Трампа

Группа из 35 депутатов Европейского парламента обратилась к лидерам стран ЕС и Шенгенской зоны с призывом временно приостановить въезд граждан из отдельных третьих стран – по примеру администрации Трампа в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Письмо евродепутатов, составленное по инициативе представителя польской партии "Право и справедливость" Аркадиуша Мулярчика, адресовано главам правительств и государств и Европейской комиссии.

Евродепутаты ссылаются в нем на решение президента США Дональда Трампа от 4 июня, ограничивающее доступ на территорию Соединенных Штатов для ряда граждан третьих стран.

Подписанты письма предлагают ЕС последовать этому примеру и приостановить въезд в страны-члены граждан, в частности, Афганистана, Ирана, Сомали, Судана и Венесуэлы, до налаживания полноценного сотрудничества этих стран с Европейским Союзом в сфере процедур депортации и безопасности границ.

"Без решительных действий нам грозит перегрузка государственных служб, ослабление социальной сплоченности и рост угроз для граждан", – отмечается в документе.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, которая полностью запрещает въезд на территорию Соединенных Штатов гражданам 12 стран, среди которых Афганистан, Гаити, Иран, Судан и Ливия.

Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что его страна хочет сохранить Шенгенскую зону Европейского Союза, однако это возможно только без злоупотребления ею.

Между тем по итогам первого полугодия 2025 года Германия впервые за долгое время больше не является лидером в Европейском Союзе по количеству заявлений о предоставлении убежища.