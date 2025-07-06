Парламент Косова з 42-ї спроби не зміг призначити спікера та його заступників

Установча сесія Асамблеї Косова вкотре не змогла призначити спікера та його заступників, аби завершити її і розблокувати роботу.

Про це пише Koha.net, передає "Європейська правда".

Як зазначається, сесія Асамблеї Косова, яка була перервана через повідомлення про мінування, відбулася ввечері того ж дня.

Проте, політичний результат знову залишився тим самим – депутати і цього разу не обрали спікера парламенту, хоча це вже була 42-га спроба.

Поліція Косова підозрює, що повідомлення про замінування в будівлі Асамблеї Косова в суботу, 5 липня, надійшло з телефонного номера, який належить Сербії.

Відтак правоохоронці Косова у співпраці та координації з органами безпеки продовжують інтенсивне розслідування з метою з'ясування обставин та виявлення загрози.

Прокурор Зейнула Гаші повідомив, що погроза про вибух надійшла по телефону від особи з чоловічим голосом, який, за його словами, мав англійський акцент.

Також він зазначив, що до розслідування також залучено підрозділи з боротьби з кіберзлочинністю.

Минулого тижня Конституційний суд Косова зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів, але рішення поки що не вплинуло на ситуацію, бо різні партії тлумачать його по-різному.

Президентка Косова має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

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