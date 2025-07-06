Парламент Косово с 42-й попытки не смог назначить спикера и его заместителей

Учредительная сессия Ассамблеи Косово в очередной раз не смогла назначить спикера и его заместителей, чтобы завершить ее и разблокировать работу.

Об этом пишет Koha.net, передает "Европейская правда".

Как отмечается, сессия Ассамблеи Косово, которая была прервана из-за сообщения о минировании, состоялась вечером того же дня.

Однако политический результат снова остался прежним – депутаты и на этот раз не избрали спикера парламента, хотя это уже была 42-я попытка.

Полиция Косово подозревает, что сообщение о заминировании в здании Ассамблеи Косово в субботу, 5 июля, поступило с телефонного номера, принадлежащего Сербии.

Поэтому правоохранительные органы Косово в сотрудничестве и координации с органами безопасности продолжают интенсивное расследование с целью выяснения обстоятельств и выявления угрозы.

Прокурор Зейнула Гаши сообщил, что угроза взрыва поступила по телефону от лица с мужским голосом, который, по его словам, имел английский акцент.

Также он отметил, что к расследованию также привлечены подразделения по борьбе с киберпреступностью.

На прошлой неделе Конституционный суд Косово обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней, но решение пока не повлияло на ситуацию, поскольку разные партии толкуют его по-разному.

Президент Косово имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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