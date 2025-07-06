СМИ: Франция обвиняет Китай в дискредитации самолетов Rafale после боев в Индии и Пакистане

Китай развернул свои посольства, чтобы распространить сомнения относительно эффективности французских истребителей Rafale после того, как они приняли участие в боевых действиях в Индии и Пакистане в мае.

Такой вывод сделали французские военные и разведчики в своем отчете, с которым ознакомилось агентство AP, пишет "Европейская правда".

Выводы французской разведки свидетельствуют, что военные атташе в китайских посольствах возглавили кампанию по подрыву продаж Rafale, пытаясь убедить страны, которые уже заказали французские истребители, не покупать их больше.

Четыре дня столкновений между Индией и Пакистаном в мае стали самым серьезным противостоянием за последние годы между двумя соседями, обладающими ядерным оружием, и включали воздушные бои, в которых участвовали десятки самолетов обеих сторон.

С тех пор военные и исследователи пытаются выяснить, как китайская военная техника Пакистана, в частности военные самолеты и ракеты воздушного боя, противостояла оружию, которое Индия использовала в воздушных ударах по целям, в частности истребителям Rafale французского производства.

Пакистан заявил, что его военно-воздушные силы сбили пять индийских самолетов во время боев, в том числе три Rafale. Французские официальные лица заявляют, что это вызвало вопросы об эффективности самолетов со стороны стран, которые приобрели истребители у французского производителя Dassault Aviation.

Индия признала потери самолетов, но не назвала их количество. Глава французских ВВС Жером Беланже заявил, что видел доказательства, которые указывают только на три потери Индии – Rafale, российский "Сухой" и Mirage 2000, который является самолетом предыдущего поколения французского производства.

Это была первая известная боевая потеря Rafale, который Франция продала восьми странам.

"Конечно, все страны, которые приобрели Rafale, задали себе вопрос", – сказал Беланже.

Французские чиновники борются за защиту репутации самолета, отвергая то, что они называют согласованной кампанией дискредитации Rafale и дезинформации в Интернете со стороны Пакистана и Китая.

Они утверждают, что кампания включала вирусные публикации в социальных сетях, манипулированные изображения, якобы показывающие обломки Rafale, контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и изображения из видеоигр, имитирующих боевые действия.

По данным французских исследователей, специализирующихся на дезинформации в Интернете, более 1000 новых аккаунтов в социальных сетях, созданных во время вспышки конфликта между Индией и Пакистаном, также распространяли информацию о технологическом превосходстве Китая.

Французские военные чиновники заявляют, что не смогли установить прямую связь между онлайн-критикой Rafale и китайским правительством.

По оценкам разведки, китайские чиновники лоббировали потенциальных клиентов, чтобы те отказались от французских самолетов

Но французская разведка заявила, что атташе по вопросам обороны китайского посольства повторили ту же версию на встречах с представителями служб безопасности и обороны других стран, утверждая, что самолеты Rafale индийских ВВС имеют низкие характеристики, и рекламируя китайское оружие.

По данным разведки, атташе по вопросам обороны сосредоточили свои лоббистские усилия на странах, которые уже заказали Rafale, и других потенциальных покупателях, которые рассматривают возможность приобретения.

Разведчики утверждают: французские чиновники узнали об этих встречах от стран, к которым обратились китайские представители.

Министерство обороны Франции также заявило, что Rafale стал объектом "широкой кампании дезинформации", которая "имела целью продвижение преимуществ альтернативного оборудования, в частности китайского производства".

Как отмечает агентство, Dassault Aviation продала 533 самолета Rafale, в том числе 323 на экспорт в Египет, Индию, Катар, Грецию, Хорватию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Индонезию. Индонезия заказала 42 самолета и рассматривает возможность приобретения еще большего количества.

Отметим, в марте французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна планирует закупить больше боевых самолетов Rafale.

В частности, он считает, что тем, кто покупает истребители F-35, следует предложить Rafale.

А французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил о необходимости ускорения темпов производства в оружейной промышленности, приведя в качестве примера цель Dassault Aviation "поставлять четыре-пять Rafales в месяц с 2026 года".