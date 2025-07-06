У Британії згортається виробництво винищувача Typhoon через відсутність нових замовлень

Британське виробництво бойових літаків Eurofighter Typhoon фактично зупинилось через брак нових замовлень.

Про це йдеться у публікації The Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Винищувачі Typhoon протягом десятиліть збирали на великому заводі BAE Systems у Вартоні в Ланкаширі. Однак робота на лінії фінального складання майже зупинилася, оскільки підприємство готується передати останній літак за контрактом із Катаром на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів, укладеним ще у 2017 році.

"В ангарі ще є один літак, але він, по суті, чекає кілька запчастин і фарбування. Що стосується основного складання – все завершено, ніхто з працівників більше не залучений", – повідомив представник профспілки.

Уряд Великої Британії не розміщував замовлення на нові літаки з 2009 року, а подальші експортні замовлення від Саудівської Аравії та Катару ще не узгоджені.

Якщо нові замовлення не будуть отримані найближчим часом, може статися втрата важливих промислових навичок, необхідних для будівництва винищувачів наступного покоління в рамках участі Великої Британії в Глобальній програмі бойової авіації (GCAP).

Шерон Грем, генеральна секретарка профспілки Unite, заявила, що працівники BAE та оборонної промисловості усього Сполученого Королівства "будуть запитувати, як уряд, який обіцяє перетворити витрати на оборону на "британський ріст, британські робочі місця, британські навички, британські інновації", міг допустити таке".

"Я неодноразово говорила міністрам уряду, наскільки великий ризик для робочих місць, навичок та національної безпеки, якщо ми припинимо складати власні винищувачі", – додала вона.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв до 2035 року досягти нової мети НАТО щодо витрачання 5% ВВП на національну безпеку і оборону. При цьому він заявив, що це дозволить забезпечити економічне зростання та робочі місця.