В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon из-за отсутствия новых заказов

Британское производство боевых самолетов Eurofighter Typhoon фактически остановилось из-за отсутствия новых заказов.

Об этом говорится в публикации The Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Истребители Typhoon на протяжении десятилетий собирали на крупном заводе BAE Systems в Вартоне в Ланкашире. Однако работа на линии финальной сборки почти остановилась, поскольку предприятие готовится передать последний самолет по контракту с Катаром на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, заключенному еще в 2017 году.

"В ангаре еще есть один самолет, но он, по сути, ждет несколько запчастей и покраски. Что касается основной сборки – все завершено, никто из работников больше не задействован", – сообщил представитель профсоюза.

Правительство Великобритании не размещало заказы на новые самолеты с 2009 года, а дальнейшие экспортные заказы от Саудовской Аравии и Катара еще не согласованы.

Если новые заказы не будут получены в ближайшее время, может произойти потеря важных промышленных навыков, необходимых для строительства истребителей следующего поколения в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

Шерон Грэм, генеральный секретарь профсоюза Unite, заявила, что работники BAE и оборонной промышленности всего Соединенного Королевства "будут спрашивать, как правительство, которое обещает превратить расходы на оборону в "британский рост, британские рабочие места, британские навыки, британские инновации", могло допустить такое".

"Я неоднократно говорила министрам правительства, насколько велик риск для рабочих мест, навыков и национальной безопасности, если мы перестанем производить собственные истребители", – добавила она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал к 2035 году достичь новой цели НАТО по расходованию 5% ВВП на национальную безопасность и оборону. При этом он заявил, что это позволит обеспечить экономический рост и рабочие места.