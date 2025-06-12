Пасажирам потягів з ЄС до Лондона загрожують штрафи в 5000 фунтів за заборонену їжу

Пасажири потягів Eurostar, які прямують з ЄС до Великої Британії, ризикують отримати штраф у розмірі 5000 фунтів стерлінгів (майже 6 тисяч євро) через заборонені з огляду на ризик поширення ящуру закуски.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

З квітня заборонено ввозити до Великої Британії з ЄС такі продукти, як копчені м'ясні вироби, сир і молоко, щоб запобігти поширенню ящуру на британських фермах.

Однак широкий асортимент заборонених продуктів все ще продається за межами зони безпеки та паспортного контролю на вокзалі Брюссель-Міді – у магазині, доступному виключно для пасажирів, що прямують до Лондона.

Мандрівники, які пройшли паспортний контроль Британії, одразу бачать полицю з бельгійськими продуктами зі свинини, зокрема пакунки копчених ковбас і холодильник з копченою шинкою з Брюгге – обидва продукти навряд чи можна з'їсти до відправлення.

Але мандрівники, які прямують до Лондона і намагаються ввезти ці товари до Великої Британії, в найсерйозніших випадках можуть бути оштрафовані на суму до 5000 фунтів стерлінгів. Видання зазначає, що ще в суботу біля полиць не було жодних знаків, що попереджають про обмеження.

Продаж відбувається прямо під носом співробітників прикордонної служби Великої Британії, які стоять за п'ять метрів і перевіряють паспорти для в'їзду до країни.

Британські фермери бояться, що чергова хвиля ящуру знищить їхні стада і зруйнує їхнє життя. Представники галузі стурбовані тим, що ситуація на вокзалі Gare Midi свідчить про недостатню серйозність ставлення до правил біобезпеки.

"Тривожно бачити, що свинина продається в пункті в'їзду до Великої Британії, попри те, що ввезення свинини та інших тваринних продуктів з ЄС до країни заборонено через заходи з профілактики ящуру", – сказала Кеті Джарвіс, старший політичний співробітник Національної асоціації свинарів, торгової асоціації британських свинарів.

Прикордонна служба Великої Британії іноді проводить вибіркові перевірки багажу після прибуття в Лондон-Сент-Панкрас, але переважна більшість пасажирів залишається без перевірки, що означає низьку ймовірність виявлення придбаних продуктів після прибуття в Лондон.

Компанія Eurostar повідомляє, що перед поїздкою вона надсилає пасажирам електронні листи з попередженням про те, що вони "не можуть більше ввозити" до Великої Британії продукти тваринного походження, включаючи "сир, копчене м'ясо або сире м'ясо", через тимчасові обмеження, введені урядом Великої Британії.

Представник уряду Британії заявив: "Уряд зробить все необхідне, щоб захистити британських фермерів від ящуру. Ми тісно співпрацюємо з прикордонною службою, портами, аеропортами та міжнародними туристичними операторами, щоб поінформувати про нові обмеження, зокрема за допомогою помітних знаків".

Під час спалаху хвороби у 2001 році у Британії було забито шість мільйонів корів і овець, а також введено обмеження на доступ до сільської місцевості з метою зупинити поширення хвороби.

Орієнтовні збитки британської економіки від цього епізоду склали 8 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, перший за останні 50 років спалах ящуру в Угорщині змусив країну 2 квітня розгорнути війська і розпочати дезінфекційні заходи для її локалізації в прикордонній зі Словаччиною та Австрією зоні.

А 5 квітня Австрія закрила два невеликі пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною і 21 на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню ящуру в країну.