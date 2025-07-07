Во Франции эвакуировали людей из скоростного поезда Eurostar: провели в пути 11 часов вместо 2

На севере Франции пришлось эвакуировать людей из скоростного поезда Eurostar из-за сбоя в электроснабжении, приведшего к более чем девятичасовой задержке рейса, который должен был длиться всего два часа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Поезд отправился из Брюсселя в 08:52 по местному времени и должен был прибыть на лондонский вокзал Сент-Панкрас в 09:57 по британскому времени.

Но, как сообщили в Eurostar, из-за перебоев с электроснабжением между Лилле и Кале поезд остался без питания.

Очевидцы рассказали, что провели на борту четыре часа без кондиционирования воздуха и с неработающими туалетами, прежде чем прибыли спасательные команды, которые раздали воду и помогли пассажирам выйти из вагонов.

Пассажиры прибыли в Лондон на резервном поезде, который подобрал их на путях недалеко от Кале.

Компания Eurostar извинилась и предложила всем пострадавшим полное возмещение стоимости билета. По словам компании, поезд остановился из-за перебоев с электроснабжением, и для эвакуации пассажиров был "немедленно отправлен" резервный поезд.

В Eurostar заявили, что "сложная операция по пересадке" длилась дольше, чем ожидалось, и поблагодарили пассажиров за терпение и сотрудничество.

В Eurostar отметили, что поезд прибыл в Лондон в 19:20, поэтому общая продолжительность поездки превысила 11 часов.

Напомним, прошлым летом компания Eurostar отменила четверть своих рейсов после диверсий на железной дороге Франции.

Недавно стало известно, что пассажиры поездов Eurostar, следующие из ЕС в Великобританию, рискуют получить штраф в размере 5000 фунтов стерлингов из-за запрещенных из-за риска распространения ящура закусок.