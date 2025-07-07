В Германии туристка заперла собаку в камере хранения, чтобы осмотреть популярный замок

Собаку спасли из камеры хранения для ценных вещей в замке Нойшванштайн на юге Германии после того, как ее хозяйка, несмотря на возражения других туристов, заперла питомца внутри, чтобы посетить достопримечательность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Несмотря на жаркую летнюю погоду и то, что часть камеры уже была занята детской коляской, женщина закрыла собаку в тесном пространстве и отправилась на экскурсию.

Как сообщила местная полиция, сотрудники были предупреждены и освободили животное. Собака, к счастью, не пострадала. По словам полиции, она была заметно рада, когда ее спасли из раскаленной камеры хранения.

Правоохранители, прибывшие на место, доставили животное в полицейский участок.

Породу собаки полиция не уточнила, отметив лишь, что она среднего размера и высотой около 60 см.

Дежурный офицер полиции в Фюссене по телефону сообщил, что это был беспородный пес.

Против владелицы собаки начато уголовное производство по подозрению в нарушении закона о защите животных в Германии.

Нойшванштайн – популярный среди туристов замок с многочисленными башнями, расположенный в предгорьях Альп недалеко от границы с Австрией. Он является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Германии.

Напомним, Европарламент в июне предложил ужесточить правила защиты кошек и собак в ЕС.

Напомним, немцы в прошлом году потратили более 7 млрд евро на домашних любимцев.