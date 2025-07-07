Європарламент у понеділок розгляне вотум недовіри Єврокомісії

Ввечері у понеділок у Європарламенті пройде засідання, на якому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повинна буде дати відповіді на запитання євродепутатів у зв’язку з ініційованим вотумом недовіри.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Ввечері 7 липня Урсула фон дер Ляєн відповідатиме на запитання євродепутатів у зв’язку з вотумом недовіри, ініційованим представником румунських ультраправих. Саме голосування, як вже повідомляли, заплановане на 10 липня.

Ініціативу від початку називають такою, що не має жодних шансів на успіх, проте вона дозволить критикам фон дер Ляєн привернути до себе увагу.

Лідер найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер розкритикував ініціативу "маріонеток Путіна у Європарламенті… що намагаються підірвати європейську єдність і повалити Єврокомісію у період глобальної нестабільності та економічних криз", та назвав її ганебною.

Нагадаємо, ініціатива щодо вотуму недовіри Єврокомісії належить євродепутатові Георге Піпері з румунської ультраправої партії AUR. Вона зібрала майже 80 підписів і подолала процедурні перешкоди.

Приводом для оголошення вотуму недовіри стало таємне листування глави Єврокомісії з Альбертом Бурлою, генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer, під час обговорень щодо постачання до ЄС вакцин у розпал пандемії коронавірусу.