Европарламент в понедельник рассмотрит вотум недоверия Еврокомиссии

Вечером в понедельник в Европарламенте пройдет заседание, на котором президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна будет ответить на вопросы евродепутатов в связи с инициированным вотумом недоверия.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Вечером 7 июля Урсула фон дер Ляйен будет отвечать на вопросы евродепутатов в связи с вотумом недоверия, инициированным представителем румынских ультраправых. Само голосование, как уже сообщалось, запланировано на 10 июля.

Инициативу с самого начала называют не имеющей никаких шансов на успех, однако она позволит критикам фон дер Ляйен привлечь к себе внимание.

Лидер крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер раскритиковал инициативу "марионеток Путина в Европарламенте... которые пытаются подорвать европейское единство и свергнуть Еврокомиссию в период глобальной нестабильности и экономических кризисов", и назвал ее позорной.

Напомним, инициатива о вотуме недоверия Еврокомиссии принадлежит евродепутату Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR. Она собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.

Поводом для объявления вотума недоверия стала тайная переписка главы Еврокомиссии с Альбертом Бурлой, генеральным директором фармацевтического гиганта Pfizer, во время обсуждений о поставках в ЕС вакцин в разгар пандемии коронавируса.