В воскресенье на севере Германии на железнодорожном участке между Фленсбургом, Рендсбургом и Ноймюнстером остановились поезда – виновником, похоже, стал поезд с американской бронетехникой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Bild.

Коллапс произошел с 8 часов утра воскресенья из-за повреждения контактной сети в Овшлаге в земле Шлезвиг-Гольштайн.

В результате отменили ряд рейсов регионального экспресса RE7 между Ноймюнстером и Фленсбургом, сообщил представитель Deutsche Bahn.

Вероятно, повреждение контактной сети произошло из-за поезда с американской военной техникой.

Когда поезд с американской бронетехникой стоял на первом пути станции Рендсбург, люк одной из бронемашин был открыт – и, вероятно, именно он вызвал повреждение сети.

фото: симон шлессер

фото: симон шлессер

На вопрос, как именно возникло повреждение сети и мог ли его вызвать военный транспорт, представитель железной дороги ответил изданию: "Прошу с пониманием отнестись к тому, что мы в принципе не даем комментариев относительно военных перевозок".

Между тем частично удалось устранить неисправность на линии: поезда снова начали курсировать по одной колее между Гамбургом и Ноймюнстером.

Напомним, на севере Франции пришлось эвакуировать людей из скоростного поезда Eurostar из-за сбоя в электроснабжении, который привел к более чем девятичасовой задержке рейса, который должен был длиться всего два часа.

А прошлым летом компания Eurostar отменила четверть своих рейсов после диверсий на железной дороге Франции.