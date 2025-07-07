Apple оскаржила штраф від Єврокомісії розміром у 500 млн євро

Компанія Apple оскаржила рішення Європейської комісії про накладення штрафу на виробника iPhone в розмірі 500 млн євро за порушення правил ЄС щодо конкуренції для великих технологічних компаній.

Про це повідомив у понеділок, 7 липня, представник компанії, передає Politico, пише "Європейська правда".

У квітні Єврокомісія оштрафувала Apple за порушення Закону про цифрові ринки (DMA) через правила, що регулюють спосіб спілкування розробників додатків зі своїми клієнтами.

Представниця Apple Емма Вілсон у заяві, в якій підтвердила, що компанія подала апеляцію, вказала, що вимоги Єврокомісії "виходять далеко за межі того, що вимагає закон".

Apple стверджує, що Єврокомісія "диктує, як керувати нашим магазином, і нав'язує умови ведення бізнесу, які заплутують розробників і шкодять користувачам".

Апеляція зосереджена на двох ключових питаннях: "примусовому" введенні Єврокомісією багаторівневої системи надання послуг та "незаконному" розширенні визначення терміна "керування" в DMA.

Apple стверджує, що розширене визначення терміна "керування" органом ЄС тепер включає рекламні акції в додатках та альтернативні платіжні послуги, а також вимоги щодо розміщення посилань на конкурентні магазини додатків, що, на думку Apple, кардинально змінює первісний задум закону.

Ця апеляція є наслідком оголошення Apple 26 червня про зміни до правил App Store в ЄС з метою дотримання припису Єврокомісії про припинення порушення.

Наразі Єврокомісія оцінює, чи є ці зміни достатніми для дотримання рішення від квітня, і може застосувати щоденні штрафи, якщо вони виявляться недостатніми.

Європейська комісія має потужний інструмент для боротьби з цифровими гігантами - Закон про цифрові ринки (DMA), який забороняє технологічним гігантам надавати перевагу власним продуктам і послугам над конкурентами на власних платформах.

У червні писали, що Google може програти спробу скасувати рекордний антимонопольний штраф ЄС у розмірі 4,1 млрд євро, пов’язаний з мобільною операційною системою Android.