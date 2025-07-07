Apple оспорила штраф от Еврокомиссии в 500 млн евро

Компания Apple обжаловала решение Европейской комиссии о наложении штрафа на производителя iPhone в размере 500 млн евро за нарушение правил ЕС по конкуренции для крупных технологических компаний.

Об этом сообщил в понедельник, 7 июля, представитель компании, передает Politico, пишет "Европейская правда".

В апреле Еврокомиссия оштрафовала Apple за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA) из-за правил, регулирующих способ общения разработчиков приложений со своими клиентами.

Представительница Apple Эмма Уилсон в заявлении, в котором подтвердила, что компания подала апелляцию, указала, что требования Еврокомиссии "выходят далеко за пределы того, что требует закон".

Apple утверждает, что Еврокомиссия "диктует, как управлять нашим магазином, и навязывает условия ведения бизнеса, которые запутывают разработчиков и вредят пользователям".

Апелляция сосредоточена на двух ключевых вопросах: "принудительном" введении Еврокомиссией многоуровневой системы предоставления услуг и "незаконном" расширении определения термина "управление" в DMA.

Apple утверждает, что расширенное определение термина "управление" органом ЕС теперь включает рекламные акции в приложениях и альтернативные платежные услуги, а также требования по размещению ссылок на конкурентные магазины приложений, что, по мнению Apple, кардинально меняет первоначальный замысел закона.

Эта апелляция является следствием объявления Apple 26 июня об изменениях в правила App Store в ЕС с целью соблюдения предписания Еврокомиссии о прекращении нарушения.

Сейчас Еврокомиссия оценивает, являются ли эти изменения достаточными для соблюдения решения от апреля, и может применить ежедневные штрафы, если они окажутся недостаточными.

Европейская комиссия имеет мощный инструмент для борьбы с цифровыми гигантами - Закон о цифровых рынках (DMA), который запрещает технологическим гигантам предоставлять преимущество собственным продуктам и услугам над конкурентами на собственных платформах.

В июне писали, что Google может проиграть попытку отменить рекордный антимонопольный штраф ЕС в размере 4,1 млрд евро, связанный с мобильной операционной системой Android.