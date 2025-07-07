Поляків розділило питання можливої відставки Туска

Опитування United Surveys показало глибокий розкол серед поляків в оцінках діяльності прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування наводить Polsat News.

Згідно з результатами, 41,5% опитаних вважають, що Туск повинен піти у відставку, тоді як 41,2% дотримуються протилежної думки.

Ще 17,3% респондентів не мають чіткої думки з цього питання.

Серед виборців "Громадянської коаліції", яку і представляє Туск, 75% опитаних хочуть, щоб він залишався на посаді прем’єра. 14% опитаних у цій групі вважають, що прем'єр повинен піти у відставку, ще 11% респондентів не змогли відповісти.

Серед виборців опозиційної партії "Право і справедливість" 75% хочуть відставки Туска, а 21% висловилися за те, щоб чинний прем'єр залишився на посаді. 4% не мають думки з цього питання.

Серед виборців інших політсил 35% не хочуть відставки Туска, а 28% вважають, що він повинен піти. Найбільше людей у цій групі опитаних (37%) відповіли "не знаю/важко сказати".

Опитування United Surveys було проведено 27-29 червня 2025 року. Дослідження було проведено методом CATI (телефонні інтерв'ю) та CAWI (онлайн-інтерв'ю) на репрезентативній вибірці 1000 осіб.

Нещодавно Туск обговорив з лідерами своєї коаліції план перестановок в уряді, який має бути оголошений найближчими тижнями.

Про наміри провести перестановки в уряді премʼєр Польщі заявив ще у травні – до того, як кандидат влади на виборах президента Рафал Тшасковський програв вибори.

Одне з останніх опитувань у Польщі показало найвищий рівень невдоволення урядом Дональда Туска за увесь час його роботи.