Поляков разделил вопрос возможной отставки Туска

Опрос United Surveys показал глубокий раскол среди поляков в оценках деятельности премьер-министра Польши Дональда Туска.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса приводит Polsat News.

По результатам опроса, 41,5% опрошенных считают, что Туск должен уйти в отставку, тогда как 41,2% придерживаются противоположного мнения.

Еще 17,3% респондентов не имеют четкого мнения по этому вопросу.

Среди избирателей "Гражданской коалиции", которую и представляет Туск, 75% опрошенных хотят, чтобы он остался на посту премьера. 14% опрошенных в этой группе считают, что премьер должен уйти в отставку, еще 11% респондентов не смогли ответить.

Среди избирателей оппозиционной партии "Право и справедливость" 75% хотят отставки Туска, а 21% высказались за то, чтобы действующий премьер остался на посту. 4% не имеют мнения по этому вопросу.

Среди избирателей других политсил 35% не хотят отставки Туска, а 28% считают, что он должен уйти. Больше всего людей в этой группе опрошенных (37%) ответили "не знаю/трудно сказать".

Опрос United Surveys был проведен 27-29 июня 2025 года. Исследование было проведено методом CATI (телефонные интервью) и CAWI (онлайн-интервью) на репрезентативной выборке 1000 человек.

Недавно Туск обсудил с лидерами своей коалиции план перестановок в правительстве, который должен быть объявлен в ближайшие недели.

О намерении провести перестановки в правительстве премьер Польши заявил еще в мае – до того, как кандидат от власти на президентских выборах Рафал Тшасковский проиграл выборы.

Один из последних опросов в Польше показал самый высокий уровень недовольства правительством Дональда Туска за все время его работы.