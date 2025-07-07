Пасажирський літак до Цюриха позапланово сів у Німеччині через дим у салоні

Пасажирський літак авіакомпанії Swiss International Airlines, що прямував до Цюриха, був змушений здійснити позапланову посадку в німецькому місті Фрідріхсгафен після повідомлень про легке задимлення в задній частині салону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Інцидент стався в понеділок. Літак Airbus A220 безпечно приземлився без подальших інцидентів.

Авіакомпанія підтвердила, що посадка пройшла без інцидентів, і заявила, що вживаються заходи для перевезення пасажирів до Цюриха автобусами.

В авіакомпанії розповіли, що причина задимлення розслідується.

Пасажири зберігали спокій під час інциденту, і про постраждалих не повідомлялося.

Авіакомпанія підкреслила, що були дотримані протоколи безпеки, а зміна курсу була здійснена як запобіжний захід.

Нещодавно пасажирський літак авіакомпанії LOT, що летів із Софії до Варшави, зіткнувся з проблемою з гальмами, у зв’язку з чим посадку довелось виконувати в аварійному режимі.

У середині червня пасажирський літак скандинавської авіакомпанії SAS здійснив аварійну посадку в аеропорту Копенгагена через дим на борту.