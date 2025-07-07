Пассажирский самолет в Цюрих внепланово приземлился в Германии из-за дыма в салоне

Пассажирский самолет авиакомпании Swiss International Airlines, направлявшийся в Цюрих, был вынужден совершить внеплановую посадку в немецком городе Фридрихсгафен после сообщений о легком задымлении в задней части салона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в понедельник. Самолет Airbus A220 благополучно приземлился без дальнейших инцидентов.

Авиакомпания подтвердила, что посадка прошла без инцидентов, и заявила, что принимаются меры для перевозки пассажиров в Цюрих автобусами.

В авиакомпании рассказали, что причина задымления расследуется.

Пассажиры сохраняли спокойствие во время инцидента, и о пострадавших не сообщалось.

Авиакомпания подчеркнула, что были соблюдены протоколы безопасности, а изменение курса было осуществлено в качестве меры предосторожности.

Недавно пассажирский самолет авиакомпании LOT, летевший из Софии в Варшаву, столкнулся с проблемой с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.

В середине июня пассажирский самолет скандинавской авиакомпании SAS совершил аварийную посадку в аэропорту Копенгагена из-за дыма на борту.