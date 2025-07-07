В Естонії кажуть, що Росії стало складно вербувати агентів в країні

В естонському Департаменті поліції безпеки (КаПо) розповіли, що російським спецслужбам останнім часом стало вкрай складно знаходити людей для вербування в Естонії.

Про це заявила речниця департаменту Марта Тууль, яку цитує Postimees, повідомляє "Європейська правда".

За словами речниці відомства, про це, зокрема свідчить той факт, що підпали українського ресторану і магазину Coop були замовлені громадянам Молдови з кримінальним минулим.

Як пояснила Тууль, основна мета цих підпалів полягала в створенні ілюзії, ніби в Естонії існує напруга на ґрунті української тематики.

"Насправді це не так. Українська громада в Естонії досить згуртована, і ніякої ворожої атмосфери тут немає. Естонці, як і раніше, твердо підтримують Україну", – сказала речниця КаПо.

Вона зазначила, що російські спецслужби "активно шукають маргіналізованих людей, які перебувають на периферії суспільства.

"Однак останнім часом їм все важче знаходити таких виконавців в Естонії", – пояснила Тууль.

Вона підкреслила, що Естонія змогла показати світу, наскільки оперативно вона здатна виявляти завербованих агентів.

Нещодавно литовське Міністерство освіти, науки і спорту попередило школи країни про можливі наміри російських спецслужб вербувати підлітків для здійснення зловмисних дій.