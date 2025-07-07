В Эстонии говорят, что России стало сложно вербовать агентов в стране

В эстонском Департаменте полиции безопасности (КаПо) рассказали, что российским спецслужбам в последнее время стало крайне сложно находить людей для вербовки в Эстонии.

Об этом заявила пресс-секретарь департамента Марта Тууль, которую цитирует Postimees, сообщает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря ведомства, об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что поджоги украинского ресторана и магазина Coop были заказаны гражданам Молдовы с криминальным прошлым.

Как пояснила Тууль, основная цель этих поджогов заключалась в создании иллюзии, будто в Эстонии существует напряженность на почве украинской тематики.

"На самом деле это не так. Украинская община в Эстонии достаточно сплоченная, и никакой враждебной атмосферы здесь нет. Эстонцы, как и раньше, твердо поддерживают Украину", – сказала пресс-секретарь КаПо.

Она отметила, что российские спецслужбы "активно ищут маргинальных людей, находящихся на периферии общества.

"Однако в последнее время им все труднее находить таких исполнителей в Эстонии", – пояснила Тууль.

Она подчеркнула, что Эстония смогла показать миру, насколько оперативно она способна выявлять завербованных агентов.

Недавно литовское Министерство образования, науки и спорта предупредило школы страны о возможных намерениях российских спецслужб вербовать подростков для совершения злоумышленных действий.