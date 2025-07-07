Активисты облили краской федеральное ведомство канцлера Германии: двое арестованы

Немецкая полиция арестовала двух человек, которые могли облить красной краской федеральное ведомство канцлера Германии

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в понедельник, 7 июля, активисты руками нанесли красную краску на светлый фасад федерального ведомства канцлера Фридриха Мерца. Эти действия подтвердила группа Neue Generation, возникшая из группы защиты климата Letzte Generation ("Последнее поколение").

Они также держали баннер с лозунгом "Грязная работа – кровавая".

После этого полицейские арестовали женщину и мужчину. Берлинская полиция взяла на себя дальнейшее расследование политически мотивированного повреждения имущества и нарушения закона Берлина о свободе собраний.

Активисты находятся под стражей, сообщил представитель полиции.

В июне активисты Greenpeace утром залезли на башню железнодорожного вокзала в столице Финляндии Хельсинки и на несколько часов вывесили там свой баннер с лозунгом "Время сопротивляться".

В Шотландии экоактивисты создали на песке портрет Трампа возле его гольф-курорта.

Четырех активистов движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), которые хотели приклеить себя к взлетной полосе аэропорта Манчестера летом 2024 года, приговорили к тюремным срокам.