Активисты облили краской федеральное ведомство канцлера Германии: двое арестованы
Новости — Понедельник, 7 июля 2025, 17:45 —
Немецкая полиция арестовала двух человек, которые могли облить красной краской федеральное ведомство канцлера Германии
Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".
Как отмечается, в понедельник, 7 июля, активисты руками нанесли красную краску на светлый фасад федерального ведомства канцлера Фридриха Мерца. Эти действия подтвердила группа Neue Generation, возникшая из группы защиты климата Letzte Generation ("Последнее поколение").
BREAKING: Neue Generation macht Bundeskanzleramt rot "Drecksarbeit ist blutig!" #politik #protest Original auf: https://t.co/oZDH41iaTi #letztegeneration #klimakatastrophe #klima pic.twitter.com/IJ8kCj9jTv– Kristjan Knall (@Kristjan_Knall) July 7, 2025
Они также держали баннер с лозунгом "Грязная работа – кровавая".
После этого полицейские арестовали женщину и мужчину. Берлинская полиция взяла на себя дальнейшее расследование политически мотивированного повреждения имущества и нарушения закона Берлина о свободе собраний.
"Würden Sie das unterlassen?" #politik #protest #polizei #berlin #cdu #israel #merz Original auf: https://t.co/oZDH41iaTi #letztegeneration #klimakatastrophe #klima pic.twitter.com/XiW29bSPSd– Kristjan Knall (@Kristjan_Knall) July 7, 2025
Активисты находятся под стражей, сообщил представитель полиции.
В июне активисты Greenpeace утром залезли на башню железнодорожного вокзала в столице Финляндии Хельсинки и на несколько часов вывесили там свой баннер с лозунгом "Время сопротивляться".
В Шотландии экоактивисты создали на песке портрет Трампа возле его гольф-курорта.
Четырех активистов движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), которые хотели приклеить себя к взлетной полосе аэропорта Манчестера летом 2024 года, приговорили к тюремным срокам.