Парламент Косово провалил уже 43-ю попытку разблокировать работу

Ассамблея частично признанного Косово в понедельник в сорок третий раз не смогла завершить учредительную сессию, еще больше усугубляя беспрецедентный политический кризис в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Заседание парламента Косово в понедельник длилось всего несколько минут. На нем депутаты трех крупнейших оппозиционных партий в очередной раз раскритиковали Движение "Самоопределение" главы правительства Альбина Курти.

Оппозиция в очередной раз отказалась поддержать назначение спикером парламента кандидатки от Движения "Самоопределения", а также делегировать представителей в комиссию, которая должна была организовать тайное голосование за спикера.

Без назначения спикера парламента и его заместителей Ассамблея Косово не может завершить учредительное заседание и начать полноценную работу – включая назначение правительства.

Из-за этого Косово находится в перманентном политическом кризисе после парламентских выборов в начале февраля.

В конце июня Конституционный суд Косово обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней, но решение пока не повлияло на ситуацию, поскольку разные партии толкуют его по-разному.

Президент Косово имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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